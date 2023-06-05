В Свердловской области началось строительство домов в пострадавшем от пожаров поселке

Жителям они будут предоставляться по договору социального найма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Строители начали возводить новые дома в поселке Таежном Свердловской области, где от природного пожара пострадали более 20 жилых построек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Дома предназначены для жителей поселка, потерявших жилье из-за масштабного природного пожара в конце апреля. Здесь от огня пострадали более 20 домов, имущество потеряли около 50 человек. <…> Сегодня специалисты выполняют монтаж винтовых свай для устройства фундаментов, на которые встанут первые домокомплекты", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что новые дома будут площадью 42 кв. м. Жителям они будут предоставляться по договору социального найма.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.