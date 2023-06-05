Владимирская область направит 65 млн рублей на создание школы креативных индустрий

Объект будет создан в Муроме

ТАСС, 5 июня. Владимирская область получит порядка 65 млн рублей субсидии из федерального бюджета на создание школы креативных индустрий в городе Муром. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Заявка Владимирской области победила на конкурсе Министерства культуры РФ на создание школ креативных индустрий. Благодаря этому в 2024 году получим федеральное финансирование в размере 64,5 млн рублей на создание такой площадки в округе Муром", - написал губернатор в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в 2022 году школа креативных индустрий была открыта во Владимире на базе областного колледжа культуры и искусства, там 120 детей бесплатно обучаются по таким направлениям, как медиа и коммуникации, дизайн и цифровые технологии. В этом году современный центр допобразования детей откроется в Гусь-Хрустальном. "Важно, чтобы школы креативных индустрий стали местом, которое действительно позволят детям реализовать свои таланты", - добавил Авдеев.