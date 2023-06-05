Под Псковом пройдет молодежный историко-культурный форум "Истоки"

Первая смена форума "Семейные ценности" пройдет с 5 по 12 июля

ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Молодежный историко-культурный форум "Истоки" пройдет на территории Псковской области с 5 июля по 23 августа, одними из ключевых организаторов выступят Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы "Роспатриот" и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 5 июля по 23 августа в Печорском районе Псковской области пройдет молодежный историко-культурный форум "Истоки". Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания. Большое событие всероссийского уровня объединит самых разных людей. В этом году планируется пять заездов по различным тематикам", - отмечается в сообщении.

Первая смена форума "Семейные ценности" пройдет с 5 по 12 июля. Участие в ней могут принять молодые семьи с детьми от 7 лет, активисты НКО, занимающиеся семейной политикой, а также молодые педагоги. "Молодежный историко-культурный форум - это возможность узнать о своей национальной и культурной идентичности, истоках нашего прошлого и применять эти знания в будущем. В рамках заезда пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи", - говорится в сообщении.