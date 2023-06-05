В Мурманской области частично возобновят подачу тепла в связи с похолоданием

льные осадки в виде дождя и мокрого снега прошли 4 июня в восточной части региона

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти городов Кировск и Полярные Зори Мурманской области временно возобновят подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в связи с резким похолоданием, сообщили в местных администрациях.

"Глава администрации Кировска Юрий Кузин принял решение о временном подключении жилого фонда к отоплению. Прорабатывается вопрос о подаче тепла с 7 июня. Прогноз погоды на ближайшие дни не обещает существенного потепления, поэтому и было решено вернуть тепло в квартиры, пока не установится стабильно теплая погода. Тепло подключат в дома, где есть техническая возможность, и еще не начались ремонты на теплотрассах", - сообщается на официальной странице администрации Кировска во "ВКонтакте".

Намерены вернуть тепло и в социальные объекты Полярных Зорь, сообщил глава муниципалитета Максим Пухов. "Начинаем подключение отопления в детских садах и школах. Сегодня запускаем детские сады №5,6,7 и гимназию №1, в которой проводятся ЕГЭ. Завтра детские сады №3 и 4, а также школу №3. Второй сад в Африканде сможем подключить не раньше четверга из-за ремонтных работ", - сообщил Пухов на своей странице во "ВКонтакте".

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, администрация Кольского района ввела режим повышенной готовности в период неблагоприятных погодных явлений, ограничен выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря.

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега прошли 4 июня в восточной части Мурманской области, затронул Ловозерский и Кольский районы. Холодная погода сохранится до конца недели, 7-8 июня ожидаются дожди, местами заморозки до минус 2 градусов, днем не более плюс 6-11 градусов.