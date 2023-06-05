Число зарядных станций для электромобилей в Севастополе увеличат более чем вдвое

Сейчас в городе установлено 11 таких станций

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Шестнадцать современных высокоскоростных зарядных станций для электромобилей установят в Севастополе до конца 2023 года. Об этом сообщил на аппаратном совещании правительства исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев. Сейчас в Севастополе установлено 11 таких станций.

"У гостей города существует высокий спрос на зарядную инфраструктуру для электромобилей. В 2022 году установлено 11 современных высокоскоростных зарядных станций, до конца 2023-го планируется установка еще 16 станций", - сказал Таматаев.

По словам заместителя губернатора Марии Литовко, земельные участки для установки станций уже определены, проводится работа с энергоснабжающими организациями для подключения необходимых мощностей. "Проект будут реализовывать несколько инвесторов. Наша задача - до сентября установить все заправки", - уточнила Литовко.

Губернатор города Михаил Развожаев поручил также проработать вопрос о поощрении подрядчиков, которые предлагают услуги по прокату электромобилей. Всего, как отмечается, на конец 2022 года в Севастополе официально зарегистрировано 119 электромобилей.

В декабре 2021 года Севастополь вошел в пилотный проект по созданию инфраструктуры для электротранспорта. На эти цели Севастополь получил почти 50 млн рублей.