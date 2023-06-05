Октябрьская железная дорога начнет перерабатывать резиновое вторсырье в напольные покрытия

Промышленную линию планируют запустить в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД) на базе своего экспериментального завода в Санкт-Петербурге построит промышленную линию по вторичной переработке резиновых изделий и шин. Линию планируют запустить в 2024 году, сообщили журналистам в пресс-службе ОЖД.

"Экспериментальный завод Октябрьской железной дороги приступил к строительству технологической линии по переработке использованных резиновых изделий и шин. Технологическую линию планируется запустить в начале 2024 года. Ее производственная мощность 14,5 тыс. кубометров изделий в год", - рассказали в пресс-службе.

Полученное вторсырье на заводе будут использовать для производства цветной крошки. Далее ее из нее будут изготавливать резиновые напольные покрытия, которые будут использоваться в помещениях Октябрьской железной дороги.

В пресс-службе отметили, что все подразделения Октябрьской магистрали являются участниками проекта по сбору и передаче во вторичный оборот производственного мусора. В прошлом году в специализированные организации было передано 81 тыс. тонн отходов.