В Архангельске конкурсанты 19 регионов победили в последнем полуфинале проекта "Экософия"

Конкурсная программа включала в себя оценочные мероприятия участников, экспертные сессии, мастер-классы, открытое городское мероприятие и эколого-промышленные экспедиции

ТАСС, 5 июня. Победителями заключительного полуфинала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Архангельске стали конкурсанты, представляющие 19 регионов. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Полуфинал в Архангельске - наш манифест по привлечению внимания к сохранению и восстановлению экологии всей Русской Арктики. Я благодарю всех вас за эти незабываемые пять дней полуфинала. <...> Важно, что несмотря на штормовое предупреждение, больше тысячи горожан пришли на Красную пристань для знакомства с участниками и их практиками. Сегодня мы приветствуем в составе экосборной 34 новых участника из 19 регионов России", - заявил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Конкурсная программа заключительного полуфинала проекта "Экософия" платформы "Россия - страна возможностей" включала в себя оценочные мероприятия участников, экспертные сессии, мастер-классы, открытое городское мероприятие и эколого-промышленные экспедиции.

Кроме того, в инициативы проекта были вовлечены жители города и области, приглашенные эксперты, представители бизнеса и администрации региона. Финал ожидается в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля. Победители первого всероссийского конкурса "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который завершится в июле, будут представлять экоповестку в стране и за рубежом.

О проекте

Проект "Экософия" запущен в июне 2022 года. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тыс. активистов. Основная цель - создание условий для самореализации людей, которые ведут экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры, а также для специалистов в области устойчивого развития.

Конкурс "Экософия" проходит в двух форматах: заочный этап "Я так живу" - онлайн-платформа для прокачки полезных экопривычек; очные этапы проходят в формате эколого-промышленных экспедиций, включающих оценочные конкурсные мероприятия - это направление "Экосборная". Подать заявку на участие в очной части можно по 15 номинациям: экоактивист, экогастрономия, экоздоровье, экологика, экоарт, экомедиа, экомероприятия экомода, экоофис, экопроизводство и экопрофессионал, экосбор, экотерритории, экозoo. По итогам финала отберут 15 эколидеров, призами для которых станет медиапакет для продвижения в различных СМИ. Присоединиться к проекту можно на сайте экософия.рф.