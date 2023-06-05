Актеры трех театров выступят в День памяти Островского в усадьбе драматурга Щелыково

Постановки будут представлены 14 июня

КОСТРОМА, 5 июня. /ТАСС/. Актеры Малого театра, а также Костромского и Кинешемского драматических театров им. А. Н. Островского в День памяти драматурга 14 июня представят сцены из спектаклей по его пьесам на территории усадьбы Александра Островского - в музее-заповеднике "Щелыково" в Костромской области. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника Анна Родионова.

"В День памяти Александра Николаевича Островского мы проведем большую программу мероприятий. Будут представлены сцены из спектаклей по пьесам драматурга в исполнении актеров Малого театра, Костромского и Кинешемского драматических театров им. А. Н. Островского", - сказала Родионова.

По ее словам, в актовом зале санатория "Щелыково" Союза театральных деятелей России гостям представят отрывки из нескольких произведений, в том числе - из пьес "Лес" и "Гроза". Также в этот день состоится встреча с потомками Александра Островского по линии сына Александра и дочери Марии.

Как ранее сообщала Родионова, в конце мая актеры Московского академического театра им. Вл. Маяковского начали работу над спектаклем "Лес" по пьесе Островского на территории усадьбы драматурга. Премьера спектакля пройдет 29 октября, постановка будет посвящена 200-летию со дня рождения Островского и станет главной премьерой театрального сезона. Пьесу поставит режиссер Егор Перегудов.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского "Щелыково" расположен в Островском районе Костромской области. Среди объектов музея-заповедника Дом-музей А. Н. Островского ("Старый дом"), являющийся центральным объектом показа, Мемориальный парк, Никольская церковь в Бережках и семейный некрополь Островских, дом Соболева, "Голубой дом", а также литературно-театральный музей. В музее проводятся экскурсии, праздники, мастер-классы, тематические программы, кинолектории.