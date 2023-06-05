В Тульском кремле открыли выставку о культурно-исторических связях России и Востока

На ней представлены живописные полотна, предметы одежды, бытовой утвари, домашнего текстиля из коллекций Государственного музея Востока

ТУЛА, 5 июня. /ТАСС/. Предметы быта, народные костюмы, образцы домашнего текстиля и живописные полотна представили в понедельник в Тульском кремле на выставке "По следам шелкового пути", посвященной культурно-историческим связям России и Востока. Экспонаты предоставлены, в том числе Государственным музеем Востока, Национальным музеем Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Открытие выставки "По следам шелкового пути" - одно из ключевых событий проекта "Музейное лето в Туле", который реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина уже второй год. Великий шелковый путь - один из старейших торговых маршрутов, соединивший Восток и Запад. В нем участвовали и товары тульского производства - с ними и другими уникальными предметами из коллекций музеев России гости и жители региона могут познакомиться бесплатно", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой.

На выставке представлены живописные полотна, предметы одежды, бытовой утвари, домашнего текстиля из коллекций Государственного музея Востока, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и Республиканского музея изобразительных искусств. Также экспонаты предоставлены Тульским музейным объединением, Фондом "Русские меценаты" и Фондом поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани". Проект организован президентом Центра кинофестивалей и международных программ Татьяной Шумовой при поддержке Министерства культуры РФ.

Экспозицию разместили в выставочном зале Тульского кремля, она будет работать до 15 августа, а затем ее перевезут в Национальную художественную галерею Йошкар-Олы.

В пресс-службе отметили, что проект "Музейное лето в Туле" предполагает проведение более 200 мероприятий, среди наиболее знаковых - фестиваль "Музыкальное лето в Поленово", театральный фестиваль "Толстой", фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня". "Особенность проекта в этом году - мероприятия историко-патриотической направленности. Уже 12 июня в Тульском кремле откроется обновленная выставка "Солдатские письма. Битва за правду", а в августе на одной из открытых площадок стартует выставочный проект "Живи и помни", - цитирует пресс-служба министра культуры региона Татьяну Рыбкину.