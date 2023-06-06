Российский барк "Седов" завершил первый рейс навигации 2023 года в Калининграде

Первыми участниками рейса стали более 130 курсантов Балтийской государственной академии

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Крупнейшее в мире российское учебное парусное судно "Седов" завершило первый в навигации 2023 года рейс с курсантами-практикантами морских учебных заведений страны на борту и пришвартовалось у причала морского рыбного порта в Калининграде. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, являющегося его эксплуатантом, Ирина Образцова.

"Барк "Седов" возвратился в порт приписки Калининграда. Месячное плавание, проходившее по Балтийскому морю, без заходов в порты иностранных государств, успешно завершено, плавательная программа практики курсантов выполнена в полном объеме", - рассказала она.

Навигация для парусника "Седов" в этом году началась 3 мая. Первыми ее участниками стали более 130 курсантов БГА, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Керченского государственного морского технологического университета. "Все курсанты благодарны паруснику "Седов" и его руководству за полученные знания, навыки и положительные эмоции в период прохождения практики. Полученный опыт обязательно будет использован для дальнейшего совершенствования в выбранной профессии", - написал один из курсантов-практикантов, делясь впечатлениями о завершившемся рейсе.

Уже через месяц, с 6 июля, когда запланировано начало второго рейса, "оморячивание" Балтикой в течение месяца ожидает еще порядка 130 курсантов морских учебных заведений из Астрахани, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга.

"Предполагается участие барка "Седов" в торжествах, посвященных отмечаемому в последнее воскресенье июля Дню Военно-морского флота России, в Петербурге. Так что курсантам второго рейса предстоит ответственная миссия, и она потребует серьезной подготовки", - отметила Образцова.

По ее информации, в планах навигации 2023 года - задействовать к августу еще одно легендарное парусное судно - "Крузенштерн", которое длительное время находилось на ремонте. Эксплуатантом этого барка также является БГА.

О барке "Седов"

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". По итогам Второй мировой, в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, судно было передано Советскому Союзу и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В 2012-2013 годах барк совершил кругосветное плавание, которое длилось 14 месяцев. "Седов" - участник кругосветной экспедиции 2019-2020 годов, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парусник также совершил трансарктический переход по Северному морскому пути в автономном плавании из Владивостока в Мурманск.