Чем выше, тем самобытнее. Как принимают туристов в горных гостевых домах Дагестана

Вид на дагестанское село Гдым на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря

Вид на дагестанское село Гдым на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря

По данным правительства региона, турпоток в Дагестан последние несколько лет растет и уже достиг около 1,5 млн человек в год. Путешественникам интересны не только море, но и горы, их величие и красота, а также необычная архитектура горных селений. Инициативные местные жители стали принимать гостей, и количество гостевых домов возросло многократно. Особой популярностью пользуются этнодома в традиционном национальном стиле, с сотканными вручную коврами, саманными стенами и утварью предков

Первый этнодом, или Как все начиналось

Одним из первых принимать туристов в этническом доме в горах Дагестана начал Заур Цохолов. В 2010 году он вернулся из Махачкалы в свое родное старинное село Чох и понял, что туризм чуть ли не единственная точка роста для сельских территорий региона. Тогда соседи посмеялись над ним и не поверили, что уже через несколько лет к нему будут съезжаться люди со всей страны.

Во второй половине 2010-х годов Цохолов заметил рост интереса иностранных туроператоров к Кавказу. "Они начали исследовать, а затем и внутренние туроператоры, отследив эту динамику, начали приезжать", — говорит Заур Цохолов.

Фасад многоэтажного этнодома в центре дагестанского села Чох © Эльмира Гончарова

Заур первый привел туристическую группу к заброшенному селу, которое расположено недалеко от его дома, — Гамсутль (аул-призрак, последний житель которого умер в 2015 году). Сейчас эту локацию посещают ежедневно сотни человек. Одновременно с этим он начал своими руками восстанавливать заброшенный дом 1879 года постройки в центре села из нескольких этажей, который выкупил у переехавших из него хозяев, как говорит, "практически в состоянии руин".

Новый проект получил название "этнодом". Оно стало настолько удачным, что впоследствии закрепилось за всеми гостевыми домами в горных селах Дагестана. На призыв о помощи в реализации этнодома Заура отозвались приезжающие туристы.

"Мы объявили институт волонтерства, к нам начали приезжать ребята со всей страны, оставаться тут, помогать мне развивать проект. Очень много людей интересных приезжает, мы стараемся поддерживать финансовой мотивацией. Например, администратор дома Дарья приехала из Ханты-Мансийска. До этого были девушки из Екатеринбурга и Белоруссии", — добавил Заур.

Сейчас у этнодома круглогодичная загрузка. Туристы приезжают отовсюду — от Дальнего Востока до Калининграда. По словам Заура, средний российский турист очень требователен, потому что объездил полмира. Но, несмотря на скромный сервис, гости всегда уезжают довольными.

Внутреннее убранство комнаты этнодома у Заура в Чохе © Эльмира Гончарова

Одна из туристок, Елизавета из Москвы, приехала в Дагестан, чтобы покорить гору Шалбуздаг и пожить в доме с видом на горы. "Заур относится к гостям по-домашнему, он со всеми поговорит, встретит. Нужно понимать, что это труднодоступное село. Тут нет магазинов и доставки, здесь местная еда. Это нужно учитывать, особенно семьям с детьми", — отмечает туристка.

В горах свои правила

Ахмед Магомедов из селения Чирката прием гостей в старинном доме отца, которому около 100 лет, не планировал. Идею ему предложили руководители местной администрации и директор сельского Дома культуры. Оказалось, что постройка хорошо сохранилась, и небольшие вложения позволили ему принять первых гостей.

"Поначалу опасался, что приезжие не будут соблюдать местную культуру. Однако потом понял, что им даже нравится", — говорит Магомедов. По словам Ахмеда, жители в сельской горной местности привыкли к своему укладу, который сформировался за многие годы благодаря местным традициям и религии. Их несоблюдение местные воспринимают как неуважение. Чтобы гости знали все правила, создали памятку, которую раздают посетителям дома.

Посетители гостевого дома в женских и мужских национальных костюмах © Администрация Гумбетовского района Дагестана

"Несмотря на то что в республике живут преимущественно мусульмане, одеваются здесь вполне привычно для многих регионов. Для женщин это юбки не сильно выше колена и кофты без глубокого декольте. Не приветствуются короткие шорты и просвечивающаяся одежда, все должно быть в рамках приличия, без всякого намека на вульгарность. Также мужчинам рекомендуется, несмотря на жаркую погоду, не обнажать торс, избегать коротких шорт и сильно обтягивающих джинсов", — написано в памятке.

В некоторых заведениях и гостевых домах запрещено употреблять алкогольные напитки, не принято проявлять чувства напоказ — например, влюбленным не стоит прилюдно целоваться или держаться за руку.

Особенностью приема в гостевых домах является местная кухня, которой кормят туристов. Ахмеду в этом помогают местные жители. Они готовят разные лакомства: урбеч и варенье из местных фруктов, а также пекут хлеб в печи.

Дворик этнодома в дагестанском селе Чирката © Администрация Гумбетовского района Дагестана

Помимо старинной утвари в этнодоме у Ахмеда есть традиционная одежда, которую может примерить каждый гость. Для мужчин — папаха с буркой из шерсти, а для женщин — яркий костюм с платком.

Многие жители села Чирката занимаются садоводством, поэтому во второй половине лета туристы могут застать созревание персиков и абрикосов.

Путешествия до глубокой осени

Гостевыми домами пользуются и те, кто путешествует с туристическими компаниями. По словам основателя туркомпании, которая занимается пешими турами по Южному Дагестану, LekiTravel Анзора Агамирзоева, такие дома являются изюминкой и надолго запоминаются туристам.

"Наши туристы живут в основном у местных жителей, которые принимают гостей в домах, в которых живут сами. В Куруше туристы могут корову подоить, овечек потрогать, в Ахтах более цивилизованно, как на равнине, без сельского хозяйства. В высокогорных аулах, как у бабушки в деревне, могут на стенах ковры висеть, утварь интересная, лампа керосиновая, в каких-то домах дерево, все зависит от аула, места его расположения и его высоты. Есть вообще отдаленные аулы, тяжелодоступные, там все сохранилось, а есть близкодоступные, там цивилизация, люди уже вместо коней на мотоциклах катаются", — делится Агамирзоев.

Местные жители высокогорного дагестанского села © Личный архив Анзора Агамирзоева

Поездки в горы пользуются популярностью у туристов вплоть до глубокой осени, однако даже в летнюю погоду Анзор во время поездки в горы советует позаботиться о теплых вещах и удобной обуви.

"В горах всегда переменчиво. Если сильный дождь, мы стараемся не выезжать, пользуемся альтернативными вариантами, безопасными дорогами. Например, если в Ахты, мы можем культурную программу составить, погулять по старой части села, в музей сгонять или просто в настольные играть, общаться. В плохую погоду мы никуда не выходим. Только если мы уже в походе — надо идти дальше", — добавил Агамирзоев.

Работа "всерую" или развитие экономики

Как в кулуарах недавно прошедшего ПМЭФ сообщил нам глава Дагестана Сергей Меликов, в связи с увеличением турпотока в регионе отмечается рост номерного фонда. За последние три года количество выявленных средств размещения выросло на 291 единицу. Увеличить число гостевых домов, работающих в правовом поле, удалось в том числе благодаря мерам государственной поддержки.

По данным минтуризма региона, в прошлом году владельцам туристского жилья выплатили более 33 млн рублей в качестве компенсации на приобретение оборудования. Господдержку получили владельцы гостиниц, гостевых домов, санатории и турбазы. В прошлом году десять модульных гостиниц, в том числе в горных районах региона, было построено в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, в прошлом году в регионе запустили новую меру господдержки для муниципальных образований — предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма.

Также в 2019 и 2021 годах в регионе прошел республиканский конкурс "Лучший объект сельского (аграрного) туризма", победители которого получили на развитие своих проектов по 500 тыс. рублей.

Одним из получателей субсидии стала хозяйка гостевого дома "Серебряная шкатулка" Майя Нурмагомедова в селе Гоцатль, которая направила средства на его развитие.

"Мы получаем поддержку, и это стимулирует работать на честных условиях, не уходить в тень", — делится хозяйка дома.

Майя проводит мастер-класс по изготовлению безворсовых ковров для гостей дома © Личный архив Майи Нурмагомедовой

По словам владельца этнодома в горном дагестанском селе Чох Заура Цохолова, сейчас в его селе десятки гостевых домов, селом также интересуются инвесторы, готовые вложиться в миллионные проекты.

"К нам обращались крупные московские инвесторы, члены правления крупных коммерческих организаций, они хотят выкупить старые аутентичные дома, чтобы превратить их в мини-гостиницы", — говорит он. Заур считает, что подобные проекты являются градообразующими и постепенно могут сказаться и на других сферах жизни дагестанцев.

Туристический потенциал региона отметил и президент страны Владимир Путин, побывавший 28 июня в Дагестане. По итогам прошлого года, отметил президент, Северный Кавказ стал лидером по росту посещений туристами, "и на первом месте здесь как раз Дагестан".

В ходе своей поездки Путин остановился в древнем городе Дербент, где осмотрел цитадель Нарын-Кала, самую старую в России Джума-мечеть, а также побывал в парке имени Низами Гянджеви: "Неслучайно рост внутреннего туризма здесь, в Дагестане, и в Дербенте в частности, показывает просто рекордные показатели. Кроме того, о чем я сказал — о древнем происхождении и Дагестана, и Дербента, о культурных достопримечательностях, — здесь еще потрясающая природа, много других достопримечательностей, о которых и не скажешь прямо сейчас".

Мария Ибрагимова