В Бурятии определили лучшую концепцию застройки центральной части Улан-Удэ

Основная идея проекта-победителя - сочетание истории города и современности

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Лучшая концепция застройки центральной части города Улан-Удэ определена в результате конкурса, прошедшего в числе мероприятий по реализации мастер-плана столицы Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Лучшим признан проект авторского коллектива проектной организации Творческая мастерская "Улан-Удэархпроект", гендиректор и архитектор Юлия Лбова и архитекторы Ольга Зильберман и Ирина Аляскина", - уточнили в пресс-службе.

Основная идея проекта-победителя - сочетание истории города Улан-Удэ, называвшегося ранее Верхнеудинском, и современности. В работе определены архитектурно-градостроительные, декоративно-художественные, эстетические параметры будущей комплексной жилой застройки в центральной исторической части города Улан-Удэ по улицам Советская, Свободы, Кузнечная и Смолина. При этом отражена самобытная национальная культура Бурятии.

Всего на конкурс представлено пять проектов. Победителю присуждена премия в размере 500 тыс. рублей. Остальным участникам - по 250 тыс. рублей. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, на этом работа архитекторов не закончена. В итоговый проект будут включены лучшие идеи из каждого проекта. "В каждой работе есть, что взять. Мне кажется, что, когда мы придем к финалу, мы сложим все вместе", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Мастер-план Улан-Удэ

В настоящее время в исторической части столицы Бурятии расположено много старых деревянных домов, строений, они находятся в аварийном состоянии и портят облик центра города. По мастер-плану в Улан-Удэ появятся такие крупные объекты, как здания Национального музея Бурятии, театра "Байкал", межвузовский студенческий кампус, благоустроенная набережная рек Уда и Селенга. Пopядкa 14 oбъeктoв кyльтypнoгo нacлeдия плaниpyется coxpaнить и пpиcпocoбить пoд coвpeмeннoe иcпoльзoвaниe. Это, согласно плану, должно повысить туристическую привлекательность центральной части города.

"В центральной части Улан-Удэ планируется строительство 166 тыс. кв. метров нового жилья. Бyдeт возведено пopядкa 166 тыc. кв. м жилья. Это пoзвoлит улучшить жилищные условия для более чем 1,8 тыс. собственников. Они будут переселены из ветхого и аварийного жилья в современные и благоустроенные квартиры", - уточнил начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Новые дома среднеэтажной застройки возведут до 2030 года. Новые кварталы будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, в том числе планируется построить школу на 760 мест и два детских сада.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. В мае 2023 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития столицы Бурятии.

Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщал, что реализация мероприятий по мастер-плану Улан-Удэ потребует более 300 млрд рублей.