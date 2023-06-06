В Твери открыли памятник "Защитникам правопорядка и закона"

Событие приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли во вторник возле здания областного управления МВД на площади Мира в Твери. Событие приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, открывая памятник "Защитникам правопорядка и закона", мы отдаем дань глубокой благодарности многим поколениям сотрудников отечественной правоохранительной системы. В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности, пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить наших граждан. Именно такие люди героической судьбы создавали историю российской полиции и советской милиции, сформировали легендарные традиции верности долгу, мужества и патриотизма", - сказал на открытии губернатор Игорь Руденя.

По словам начальника УМВД по Тверской области Сергея Камышева, памятник символизирует собой сотрудника органов внутренних дел, стоящего на страже государства, готового надежно защитить граждан. "Это дань уважения к поколениям полицейских и милиционеров, чей самоотверженный труд по защите правопорядка Верхневолжья служит примером патриотизма, верности служебному долгу, ответственности за судьбу нашего Отечества", - отметил Камышев.

Как уточнил ТАСС скульптор, народный художник России Евгений Антонов, для создания монумента использовались бронза и гранит, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 3 м 40 см. Монумент представляет собой скульптуру полицейского, который охраняет ребенка, кормящего голубей. "Мы всегда связываем свое будущее с детьми, а так как дети - доверчивые, то их нужно охранять. <…> Здесь символизм еще в голубях, потому что голубь - это символ мира, спокойствия", - добавил скульптор.

Чин освящения памятника совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, после чего присутствующие почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. В завершении торжественной части полицейским вручили награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

5 июня исполнилось 305 лет с момента образования российской полиции. В этот день в 1718 году император Петр I учредил в Петербурге должность генерал-полицмейстера.