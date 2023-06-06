В ХМАО студенты колледжей смогут контролировать свое образование онлайн

Информация будет доступна в информационной системе "Образование Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Средне-специальные учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году планируется подключить к информационной системе "Образование Югры" и единому кабинету родителя. Благодаря этому студенты и их родители смогут контролировать обучение, оплачивать услуги допобразования, смотреть расписание занятий, общаться с преподавателями. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во вторник в ходе XIV международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"В регионе разработана информационная платформа "Образование Югры". В нее заведены все процессы обучения в едином информационном пространстве - дошкольном, школьном, дополнительного образования. С 2023 года мы заводим колледжи сюда. У нас проживает 1,7 млн жителей, более 636 тыс. пользователей у этой системы: 241 тыс. обучающихся и 395 тыс. - родителей. Платформу используют все школы и детские сады Югры. Эта система готова к тиражированию - эксперты Минцифры РФ нас поддерживают", - сказала Комарова в ходе пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. равные возможности и новые вызовы".

В 2021 году в Югре запустили единый личный кабинет для получения максимальной информации родителями об обучении и внеурочной деятельности своих детей в школах и детских садах. Здесь, в частности, есть информация о питании учеников в школах, возможность подавать заявки на ЕГЭ и олимпиады, доступна образовательная программа детей, расписание уроков, электронный дневник, новостная лента школ, личностный рост ученика, его достижения и средние показатели в отношении самого себя, своего класса, параллели. Также родители могут общаться с классным руководителем, педагогами, психологами.

IT-форум в Ханты-Мансийске проходит с 6 по 7 июня 2023 года. В нем участвуют свыше 5 тыс. человек - представители 45 стран и 75 регионов РФ. В программе свыше 50 мероприятий, посвященных вопросам глобальной и российской цифровой трансформации, технологического суверенитета и кибербезопасности, а также развития искусственного интеллекта и кадрового потенциала. На выставке форума представлены новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения, образования, связанные с мониторингом и видеонаблюдением.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно выступит информационное агентство ТАСС.