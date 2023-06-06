В Алтайском крае появится новый вид особо охраняемых природных территорий для экотуризма

Это позволит обеспечить сохранение и восстановление окружающей среды

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Категорию экотуристической природной территории ввели в Алтайском крае для сохранения окружающей среды и упрощенной реализации проектов в сфере экотуризма. Соответствующее решение приняли депутаты Заксобрания региона.

"В связи с тем, что в настоящее время перед особо охраняемыми природными территориями помимо задачи сохранения природных объектов и их комплексов ставятся задачи развития устойчивого туризма на природных территориях, а среди действующих категорий - только формат природных парков нацелен на развитие туризма, введение категории "экотуристические территории" позволит обеспечить сохранение и восстановление окружающей среды, создаст предпосылки для упрощенной реализации предложений в сфере экологического туризма от районов края", - говорится в пояснительной записке к закону.

Также вводится категория "охраняемых природных комплексов". Это позволит создать правовую основу для сохранения территорий, сочетающих в себе ландшафтное, геологическое, биологическое и гидрологическое разнообразие. "Данная категория будет наиболее широко охватывать ценные природные комплексы и иметь особое природоохранное значение в Алтайском крае", - отмечается в документе. Законопроект был принят в окончательной редакции единогласно, "за" высказались 54 депутата.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион - не менее 2 млн человек, не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек.