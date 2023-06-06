Господдержку фермерам Калмыкии по проекту "Агростартап" увеличили на 20%

Большинство полученных предпринимателями грантов направят на развитие животноводства

ЭЛИСТА, 6 июня. /ТАСС/. Господдержка начинающим фермерам по проекту "Агростартап" в Калмыкии в этом году увеличена более чем на 20% - до 36,4 млн рублей. Большинство полученных предпринимателями грантов направят на развитие животноводства, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"В сравнении с прошлым годом финансовая поддержка сельхозпроизводителей по проекту "Агростартап" увеличена на 22%. В этом году выделено 36,4 млн рублей, тогда как в минувшем - 29,9 млн рублей. Одобренные комиссией гранты у нас получили 18 человек, это позволит начинающим фермерам республики запустить собственное производство с нуля. Для них это прекрасная возможность приобрести сельхозживотных, новое оборудование, посадочный материал и многое другое", - сказал он.

Средняя сумма гранта в Калмыкии составила 2 млн рублей. Самыми популярными направлениями для начинающих фермеров в регионе стали строительство откормочных комплексов, приобретение сельхозживотных и техники, уточнил министр.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из степной республики известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.

Реализация проекта "Агростартап", направленного на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, началась в Калмыкии с 2019 года. За счет грантовой поддержки победители смогут возместить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами. Полученные средства они смогут направить на строительство или ремонт производственных и перерабатывающих объектов, их оснащение специализированным оборудованием, покупку земли сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяйственной техники.