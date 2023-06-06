В Калининградской области выделили 500 тыс. рублей на проекты в сфере занятости молодежи

На конкурс было подано 10 проектов от некоммерческих организаций и муниципальных учреждений

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Победители конкурса проектов в сфере занятости молодежи в Калининградской области получили поддержку региональных властей на общую сумму в 500 тыс. рублей по итогам конкурса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Решением конкурсной комиссии три заявки по организации позитивной занятости молодежи получили грантовую поддержку. <...> Общий размер субсидий - более 500 тыс. рублей. Максимальный размер гранта составил 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

На конкурс было подано 10 проектов от некоммерческих организаций и муниципальных учреждений. Заявки оценивались по четырем критериям: актуальность и логика; экономическая и социальная эффективность проекта; дополнительные ресурсы и компетенции.

Лучшими признаны проекты: "Рукопашный бой - здоровое поколение!" региональной общественной организации "Молодой руководитель - Лидер-3000"; проекты Центра культуры Славского муниципального округа "Утренний актив: старт на ЗОЖ" и Российского Союза Молодежи "Близкие люди". Они должны быть реализованы до конца текущего года.

Проект "Рукопашный бой - здоровое поколение!" предлагает бесплатные занятия рукопашным боем молодым людям от 14 до 17 лет, состоящим на профилактическом учете, и создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом. По словам руководителя проекта, тренировки помогут развить дисциплину, целеустремленность и уверенность в себе.

Центр культуры Славского муниципального округа области - планирует комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий и привлечь к организации молодежь. Российский Союз Молодежи - будет оказывать помощь подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе проводить тренинги с психологами, знакомить с людьми, добившимися успеха.