В Ленобласти фестиваль "Молодежный этноград" объединит более 250 участников

На мероприятии ожидаются зарубежные участники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более 250 человек примут участие в фестивале национальных культур "Молодежный этноград", который пройдет с 9 по 10 июня в Ленинградской области. Впервые ожидаются зарубежные участники, сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.

"Мы проводим "Молодежный этноград" во второй раз, и в этот раз он становится международным. <...> В этом году это более 250 человек, на самом деле у нас получился аншлаг, и нам даже приходилось где-то отказывать, потому что центр "Молодежный" [Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодежный"] не может всех уместить у себя на территории. Наша цель - создание единой коммуникационной площадки для молодежи", - рассказала она.

Как добавил заместитель генерального секретаря Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии, руководитель представительства ассамблеи в Ленобласти Юрий Паламарчук, участие в фестивале примут представители Белоруссии, Азербайджана, Пакистана, Грузии, а также разных регионов России и малых коренных народов.

"Мы понимаем, что сегодня в интернет-сети нашу молодежь пытаются раскачивать именно на межнациональном факторе, пытаются играть на противоречиях, и наша задача - показать молодежи, что нет противоречий, есть разнообразие культур, каждая культура достойна уважения и может жить с соседней культурой, и друг друга взаимодополнять", - сказала Григорьева.

По словам руководителя центра "Молодежный" Ольги Асанидзе, в этом году программа фестиваля выстроена так, чтобы в два раза больше участников могли его посетить. В первый день состоится пленарное заседание "Традиционная культура как фактор воспитания и развития молодежи и наставничества" на площадке музея "Дорога жизни", а также подписание документа о сотрудничестве центра "Молодежный" и Мариупольского государственного университета им. Куинджи. Во второй день запланирована масштабная культурная программа с мастер-классами национального творчества и кухни, гала-концертом и олимпиадой.