В Якутске открылась спартакиада школьников, где принимают участие 1,3 тыс. детей

Церемония началась с выступления детских коллективов и со встречи талисмана спартакиады

ЯКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутия) "Спортивные якутяне" открылась во вторник на стадионе "Туймаада" в Якутске, передает корреспондент ТАСС. Спартакиада возобновлена по поручению главы Якутии Айсена Николаева, в последний раз она проходила в 2017 году.

Церемония началась с выступления детских коллективов и со встречи талисмана спартакиады - рыси как символа быстроты, мужества, смелости, выносливости и упорства. После чего начался парад судейской коллегии и спортсменов, прибывших из различных районов Якутии, в том числе арктических.

"Сегодня здесь 1 300 лучших из лучших юных спортсменов Якутии собрались, чтобы в спортивных состязаниях показать свою силу. В нашей республике всегда уделялось большое внимание детскому спорту, хочу заверить, что эта политика будет дальше продолжаться, - сказал Николаев на церемонии открытия. - Желаю побед, пусть победит сильнейший".

Церемония завершилась эстафетой передачи огня спартакиады и его зажжением в чаше стадиона. Огонь спартакиады зажгли ранее днем во вторник в центре духовной культуры "Дом Арчы".

Всего на спартакиаде приняло участие 468 образовательных учреждений. Участие проходило в несколько этапов. Школьный этап охватил более 60 тыс. участников, на муниципальном этапе - свыше 20 тыс. школьников. Финальный этап проходит в Якутске. Мероприятия пройдут 5-11 июня в Якутске, будут разыгрываться 115 комплектов медалей.

Спартакиада учащихся Якутии берет свой отсчет с 1994 года, когда прошла под названием "Старты надежд". Спартакиаду проводят для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом и подготовки сборной команды региона на предстоящих VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", которые пройдут в 2024 году в Якутске. Как сообщил Николаев позднее в своем телеграм-канале, спартакиада "Спортивные якутяне" будет проводиться ежегодно.