В Мордовии не нашли опасных веществ в изъятых образцах "Мистер сидр"

Всего в республике изъяли более 250 л напитка

ТАСС, 6 июня. Специалисты, проводившие физико-химические экспертизы, не выявили опасных веществ в изъятых в Мордовии образцах напитка "Мистер сидр". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления МВД России по республике.

"В Мордовии в ходе проведения рейдовых мероприятий изъято более 250 л пивного напитка "Мистер сидр". Экспертно-криминалистическим центром МВД по Республике Мордовия по изъятым образцам проведена физико-химическая экспертиза, опасных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

Накануне при проведении рейдов специалисты проверили более 150 торговых точек Мордовии. В двух павильонах в Саранске, где продавали разливные напитки, изъяли более 20 л "Мистера сидра". В кафе-баре в Рузаевском районе изъяли четыре использованные 30-литровые пластиковые тары с остатками напитка, который реализовывался без сопроводительной документации.

Сотрудники полиции обратились к жителям Мордовии с просьбой не покупать алкогольный напиток под маркой "Мистер сидр" с различными вкусами, так как в указанной алкогольной продукции могут содержаться смертельно опасные вещества.