В Коми заявили, что запрет аукционов на лесные участки может снизить количество пожаров

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерины Киселевич, необходимо также разработать механизмы, которые обязывали бы победителей конкурсов проводить лесоустройство на арендованных ими участках

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мораторий на проведение аукционов на распределение участков леса, на которых мероприятия по лесоустройству проводились 10 и более лет назад, позволит снизить вероятность возникновения природных пожаров. Об этом говорится в презентации, представленной на международном форуме "Экология" министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерины Киселевич.

"В качестве антикризисной меры ввести мораторий на выставление на аукцион, конкурс лесных участков, имеющих давность лесоустройства более 10 лет", - говорится в презентации.

По мнению Киселевич, необходимы механизмы, обязывающие победителей аукционов и конкурсов проводить лесоустройство на арендованных ими участках. "Чем больше лесов мы предоставим в аренду, тем больше порядка будет, арендатор будет следить за этой территорией", - сказала она.

В Коми в ближайшие два года планируют снизить количество площадей, имеющих срок давности лесоустройства до 10 лет, до 13%. В республике таких территорий более 30%. Также по словам министра, региону необходимо создать два авиаотделения в Арктической зоне России - в Усинске и Инте.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что правительство Республики Коми установило с 24 мая особый противопожарный режим в лесах региона в связи с установлением сухой и жаркой погоды. По информации информационно-аналитической системы "Лесные пожары" на 24 мая, в 2023 году в Коми зафиксировали 13 лесных пожаров суммарной площадью 42,75 га. В 2022 году произошло 445 пожаров, огнем пройдено более 61 тыс. га.