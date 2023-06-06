В Липецке откроют дополнительный пункт отбора на службу по контракту

Он будет располагаться рядом с фондом "Защитники Отечества"

ЛИПЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Дополнительный пункт отбора претендентов на службу в вооруженных силах РФ по контракту откроют в Липецке. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов, посетивший уже действующий в областном центре пункт.

"Условия труда у сотрудников не самые лучшие, приняли решение открыть дополнительный пункт отбора рядом с фондом "Защитники Отечества", - написал Артамонов.

Он отметил, что подобное соседство позволит будущим бойцам и участникам специальной военной операции получить полную информацию обо всех положенных им мерах поддержки и мерах поддержки для их семей.

В этой связи губернатор также рассказал, что и нынешний пункт отбора "не пустует". "Четыре человека записались в наш именной артдивизион имени Пешкова за время моего нахождения, а в среднем в день здесь принимают 15-20 человек, бывало и 70", - подчеркнул Артамонов.

Он поблагодарил всех добровольцев, которые решили пойти на военную службу и принять участие в специальной военной операции. "Направили в Минобороны России запрос на создание в Липецкой области третьего именного подразделения - нам это по силам", - заключил Артамонов.