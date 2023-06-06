В Ленобласти впервые ввели запрет на посещение карьеров

За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф до 2,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Запрет посещения обводненных карьеров и выработанных пространств впервые введен в Ленинградской области, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"С 6 июня в регионе запрещено посещение обводненных карьеров и выработанных пространств. Запрет действует для всех, за исключением экстренных служб и должностных лиц. Особые условия введены для защиты жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 5 тыс. рублей, для юрлиц - до 100 тыс. рублей.

По данным МЧС Ленинградской области, в необорудованных для купания местах с июня по сентябрь 2022 года зафиксировали 57 летальных исходов, из них 11 произошли в карьерах.