В Петербурге начнут готовить специалистов для авиационных предприятий Ростеха

В планах, в частности, подготавливать наладчиков, электромонтеров, а также контролеров станочных и слесарных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Колледжи Санкт-Петербурга начнут готовить специалистов в области авиастроения для предприятий Ростеха. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Смольного.

"Ростех в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Петербурга будет готовить наладчиков, электромонтеров, контролеров станочных и слесарных работ, сварщиков, слесарей, операторов станков с ЧПУ и других специалистов в области авиастроения. Госкорпорация также окажет помощь в повышении квалификации преподавателей", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение подписали председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская и индустриальный директор авиационного кластера ГК "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Петербург сейчас активно реформирует систему профтехобразования. Мы планируем открыть образовательный завод, формируем образовательные полигоны на производствах, увеличиваем количество бюджетных мест в профессиональных образовательных учреждениях. Наши промышленные предприятия получают возможность дать городу заказ на подготовку необходимого количества рабочих нужной специальности, а у ребят будет мотивация, чтобы получить лучшее место для практики и будущей работы", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Студенты будут находиться в классах только 30% учебного времени, остальное время они проведут в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками. Студенты будут работать на оборудовании, аналогичном тому, которое используется в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Это позволит им по окончании обучения быть полностью готовыми к работе. Также студентам гарантируется трудоустройство на предприятиях, задействованных в реализации ключевых авиационных программ.

По данным пресс-службы, Петербург и предприятия Ростеха уже сотрудничают в подготовке кадров. В частности, техникум "Приморский" уже более 10 лет готовит для них специалистов "Слесарь-сборщик авиационной техники".