В Калужской области школе присвоили имя полководца Михаила Воротынского

По мнению депутата Госдумы от региона Геннадия Скляра, это имеет важное значение для патриотического и исторического воспитания детей

КАЛУГА, 6 июня. /ТАСС/. Школа №1 в Воротынске Калужской области получила имя полководца Михаила Ивановича Воротынского, сообщил во вторник журналистам депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр.

"Много лет назад школе в этой инициативе было отказано. Сейчас школе присвоено имя князя Воротынского, открывается новая возможность рассказать страницу истории через личность сначала ученикам школы, там есть маленький музей, а дальше - калужанам", - сказал Скляр.

Он добавил, что в вопросах патриотического и исторического воспитания можно объединиться с нижегородскими коллегами, где есть маленький музей полководца в Воротынском районе. "Моя позиция: нам надо не уставать создавать исторические символы", - добавил депутат.

Школа в Воротынске работает с 1957 года, в 1996 году здание обновили, образовался крупный учебный комплекс. Здесь расположен центр "Точка Роста" национального проекта "Образование", реализуется несколько проектов, в том числе "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребёнка".

Полководец, князь, боярин Михаил Иванович Воротынский (около 1510 -1573), имел почетный титул "царского слуги", герой взятия Казани и битвы при Молодях. В 1543 году служил воеводой в Беляеве, в 1544 году - в Калуге, в 1545 году - в Ярославле и Васильгородске (Васильсурске), в 1550 году - в Костроме, в 1551 году - в Одоеве, в 1552 году - в Рязани и Коломне. Воротынский был крупным землевладельцем и владел в том числе третью Воротынска, а также Перемышлем, Старым Одоевом, Новосилем.