В Приморье выпустили в природу редкую черепаху, спасенную от гибели из-за пробуждения

Она около двух месяцев находилась на передержке в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Приморского океанариума выпустили в естественную среду спасенную от гибели краснокнижную дальневосточную черепаху, сообщает в среду пресс-служба океанариума. Животное нашли проснувшимся от зимней спячки, оно рисковало замерзнуть.

"У черепахи не было шансов на выживание, так как она должна была быть в спячке когда ее нашли. Физиологический процесс ухода в зимовку медленный, потревоженные во время зимовки черепахи гибнут при возвращении на место спячки, так как у них повторно не запускаются механизмы, подготавливающие животное к гибернации. Поэтому было необходимо решить вопрос с ее передержкой. Ветеринары океанариума провели ряд реабилитационных и восстановительных действий, и сейчас мы выпускаем черепаху полностью здоровой", - приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН Ирины Масловой.

Около двух месяцев черепаха была на передержке в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. Она находилась в специальном боксе в соответствии с необходимыми условиями содержания до наступления тех сроков, когда можно будет выпустить ее в природный водоём.

"Черепаха хорошо перенесла транспортировку, быстро, но с опаской погрузилась в новое место обитания. После выпуска рептилия еще несколько раз выныривала рядом с берегом для того, чтобы подышать. По словам специалистов, она не торопится далеко уходить от берега, так как осматривается и привыкает к новому месту жительства" - уточняется в релизе.

Дальневосточная черепаха относится к семейству трехкоготных черепах и роду дальневосточных черепах. Занесена в Красную книгу РФ (2021) и региональные красные книги со статусом 2 (сокращающийся в численности вид, обитающий в пределах России на крайней северной границе своего ареала). Северная граница ареала дальневосточной черепахи, обитающей также в Северо-Восточном Китае, Японии, на Корейском п-ове, проходит по югу российского Дальнего Востока - ЕАО, Хабаровский и Приморский края.