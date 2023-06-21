Развитие науки и технологий в горнозаводской цивилизации требовало новых кадров, конкурентоспособных не только в России, но и за ее пределами. Университеты в начале XIX века стали двигателями просвещения в стране: там разрабатывали программы для начальной и средней школы, составляли учебники и инспектировали учебные заведения. Участвовали в процессе и уральские промышленники Демидовы, только университет 220 лет назад они основали поближе к столице — в Ярославле

Как училище высших наук стало университетом. И при чем тут уральские заводчики Демидовы

О создании Ярославского училища

В начале XIX века университеты были единственными центрами развития просвещения и науки. В январе 1803 года, рассказывает старший научный сотрудник Ярославского государственного университета (ЯрГУ), доктор исторических наук Светлана Иерусалимская, страна делилась на шесть учебных округов: Московский, Санкт-Петербургский, Харьковский, Казанский, Виленский (Вильнюсский университет в Литве) и Дерптский (Тартуский госуниверситет в Эстонии), в каждом из которых главенствовал одноименный вуз с попечителями, или, на современный лад, наблюдательным советом. Попечитель каждого университета выступал посредником между ректором и Министерством народного просвещения.

Университеты разрабатывали учебные программы не только высшего, но и начального и среднего школьного образования, инспектировали учебные заведения более низких ступеней. Опять же, говоря современным языком, выполняли функции Рособрнадзора и частично Минпросвещения.

"В первой четверти XIX века государственная власть и Министерство народного просвещения, осознавая недостатки своей образовательной политики, стремились расширить сеть учебных заведений на территории страны, сделав ее более разнообразной и доступной для различных социальных групп России. Особое внимание в данном вопросе царское правительство уделяло обучению молодежи с целью ее последующего поступления в отечественные вузы. Качественную профессиональную подготовку для молодых кадров здесь обеспечивали дворянские лицеи и другие высшие учебные заведения. Некоторые из этих учебных заведений могли приравниваться к университетам, как, например, Царскосельский", — поясняет Иерусалимская.

Одним из таких привилегированных учреждений стал вуз в Ярославле. Учреждение было создано по просьбе Павла Демидова, адресованной лично императору Александру I. Демидов направил на организацию учебного центра 100 тыс. рублей и пожертвовал более 3 тыс. крепостных. Промышленник просил императора сохранить внесенную им сумму как "вечный капитал училища", а самому заведению позволить пользоваться лишь его процентами, тратя средства на содержание "неимущих ярославских дворян и другого состояния людей". Подобный подход вузы используют и сегодня, называется это "эндаумент-фонд". Основной доход училище получало в виде оброка с приписанных к нему крепостных крестьян демидовских вотчин Угличского уезда. Отсюда и желание Павла Демидова организовать высшее учебное заведение именно в Ярославле — ближайшем к его имениям крупном городе.

6 июня 1803 года вышел императорский указ о создании Ярославского училища высших наук, которое приравнивалось к университетам. Торжественно учебное заведение открылось спустя два года — в 1805 году, хотя первый набор из 11 студентов приступил к обучению в 1804 году. За 20 лет число студентов выросло в 10 раз — до 109 к 1828 году, появились вольнослушатели.

"При этом курс наук там был так называемый камеральный, то есть, используя современную терминологию, преподавалось хозяйственное и административное право. Уставом лицея определялось, что "главные познания для учащихся должны составлять науки юридические и камеральные". Последними охватывались экономические, финансовые и некоторые технические познания", — рассказывает Светлана Иерусалимская.

"Бюджетные места" и особые условия

Одним только ходатайством о создании университета и жертвованием неприкосновенного капитала помощь Демидова училищу не закончилась. По уставу учебного заведения, 20 студентам предоставлялись "бюджетные места" на обучение. Претендовать на них могли студенты из семей дворян, которые получали содержание из демидовского фонда и нуждались в финансовой помощи. Список нуждающихся Павел Демидов держал на личном контроле: дополнял и менял сам.

Согласно уставу, 20 лет персонал училища сохранялся в полном составе, а именно: семь профессоров и шесть-семь учителей для занятий с пансионерами. В числе педагогов были преподаватели иностранных языков, учителя музыки, танцев, фехтования и адъюнкты, или, по-современному, ассистенты профессоров.

Руководил заведением проректор, который подчинялся главному вузу в учебном округе — Московскому университету. Такой порядок сохранился до 1824 года, потом училище вышло из-под контроля вуза, и руководить им стал директор, который назначался не из числа преподавателей. "Первым директором стал статский советник и поэт Михаил Александрович Майков. После него руководство училищем перешло к магистру философии Алексею Фомичу Клименко, который к этому времени уже давно уволился с должности профессора Демидовского училища и состоял помощником обер-контролера в артиллерийском департаменте морского министерства. Как видим, в 1828 году начальство вспомнило его службу в Ярославском училище и назначило директором данного учебного заведения", — рассказал завкафедрой отечественной средневековой и новой истории исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор Юрий Иерусалимский.

14 августа 1833 года император Николай I своим указом преобразовал с 13 января (1 января по юлианскому календарю) 1834 года Ярославское Демидовское училище высших наук в Демидовский лицей. Руководить лицеем оставили Клименко, который вышел в отставку лишь в 1838 году.

И в училище, и в лицее готовили не только чиновников, но и специалистов самого широкого профиля. "Неслучайно его выпускниками являлись кандидаты исторических, словесных, физико-математических и этико-политических, то есть юридических, наук. Среди них были не только работающие по специальности, но даже деятели искусства. Например, Николай Иванович Филимонов, окончивший училище в 1821 году, создавал талантливые водевили и пьесы. Об их высоком уровне свидетельствует неоднократная постановка этих произведений на столичной сцене", — добавил Иерусалимский.

В училище с первых дней преподавали древнегреческий и латинский языки, математику, политическую историю, политическую экономию, право естественное и международное, философию и химию. Позже добавились французский и немецкий языки, рисование, фехтование, музыка и танцы.

Научный центр и ведущий вуз

В части развития науки ТАСС уже рассказывал о вкладе уральских промышленников: чего стоит одно только создание Григорием Демидовым — сыном Акинфия — первого в стране частного ботанического сада. Про Демидовых в Ярославле часто неоправданно забывают, а ведь, например, Павел — сын Григория — уделял развитию науки не меньше внимания.

Формировать библиотеку училища начал сам Павел, подарив 263 экземпляра книг на разных языках, вложил средства в учебные кабинеты и лаборатории: приобрел пособия, приборы, коллекционные собрания по флористике, а также коллекции камней и минералов.

"Впервые Демидовское училище заявило о себе как о научном центре публикациями профессоров Герасима Федоровича Покровского, Алексея Фомича Клименко и студента Николая Коковцева. Одним из признаков непрекращавшейся научной деятельности в профессорско-преподавательской среде Демидовского училища являлось создание в 1814 году Общества любителей российской словесности при Демидовском училище. В июне 1814 года устав общества был утвержден министром народного просвещения и оно официально открыло свою деятельность в здании Демидовского лицея. Как видим, профессорско-преподавательский состав вуза, подобно университетским профессорам, созданием указанного научного общества готов был всемерно содействовать "возбуждению интереса к высшему образованию в местном обществе", — отмечает Юрий Иерусалимский.

Историки добавляют, что о значимости созданного Демидовым учреждения говорит и то, что во время своих визитов в Ярославль императоры Александр I и Николай I неизменно посещали училище.

Сейчас Ярославский государственный университет имени Павла Демидова, преемник того самого Ярославского Демидовского училища высших наук, основанного в 1803 году, преобразованного в Демидовский лицей, затем в Демидовский юридический лицей и впоследствии в университет, — ведущее высшее учебное заведение Верхневолжья.

Имя Павла Демидова, которое присвоил ему в 1995 году губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, в вузе не забыли. В 1998 году Международный Демидовский фонд, Ярославский госуниверситет имени Павла Демидова, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провели Всероссийскую научную конференцию "Демидовские чтения", на которых присутствовала Нина Григорьевна Демидова, внучатая племянница основателя Ярославского училища высших наук. Над входом в главный корпус университета установлена памятная доска в честь Павла Демидова. В эти дни Ярославский государственный университет имени Павла Демидова торжественно отмечает свой 220-летний юбилей.

Материал подготовлен с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Виктория Ивонина