Эксперты: отели на юге РФ забронированы до августа, вырос спрос на аренду квартир у моря

Основным конкурентом российского Черноморского побережья традиционно выступают курорты Турции

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Спрос на аренду жилья у моря на юге России вырос на 15-20% из-за проблем с логистикой, желания отдыхающих приехать в отпуск на более длительный срок и роста цен на размещение в отелях, сообщили ТАСС опрошенные эксперты отрасли. Гостиницы с оптимальным соотношением цены и качества на побережье Черного моря в России забронированы до августа.

"На Черноморском побережье хорошая глубина бронирования отелей, где соотношение цены и качества оптимальное, они имеют возвратных туристов, многие забронированы до августа. На июль и август места можно найти уже с трудом. Соответственно, на фоне недостатка мест российские курорты поднимают и цены. С этим связан и увеличившийся спрос на аренду жилья: такая аренда дешевле, следовательно, можно поехать на большее количество ночей, плюс можно сэкономить на питании - экономия денежных средств для людей сейчас играет существенную роль", - сообщила ТАСС председатель правления ассоциации туристической индустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

Основным конкурентом российского Черноморского побережья традиционно выступают курорты Турции. Как отметила собеседница агентства, на фоне высокой инфляции в этой стране в этом году турецкие курорты существенно подняли цены на отдых, что во многом стимулировало россиян сделать выбор в пользу проведения отпусков в сезоне 2023 года внутри страны и привело к высокой глубине бронирований гостиниц на Черноморском побережье. "А в связи с тем, что мест на побережье все меньше, дефицит рождает и рост цены", - заявила Косьмина, уточнив, что на начало сезона отдых в отелях на юге России подорожал в пределах 10%.

Транспорт и логистика

Также эксперты отмечают, что в связи с закрытием аэропортов на юге страны - в Краснодарском крае в режиме логистического хаба работает только аэропорт Сочи - россияне вынуждены ехать в отпуск либо на личном транспорте, либо на поездах, соответственно, дорога занимает больше времени, поэтому люди стараются приезжать на отдых на более длительный период. В целях экономии при более длительном размещении туристы предпочитают отелям среднего ценового сегмента и эконом-класса аренду квартир или частного сектора, где спрос по сравнению с прошлым годом уже возрос в пределах 15-20%.

"Частный сектор для многих удобнее, потому что, во-первых, стали приезжать на более длительный период, не готовы всегда питаться в ресторанах, нужны кухни. Экономичнее и удобнее арендовать квартиры. Эти бронирования идут еще с зимы. Плюс 15%-20% бронирований приросло точно. На сегодняшний день предложения на этом рынке уже практически нет, более 90% рынка на лето забронированы" - сообщила ТАСС генеральный директор Городского риэлторского центра в Сочи Юлия Усачева.

Дальнейшие тенденции на текущий курортный сезон эксперты прогнозировать пока не берутся. Так, по словам президента Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анны Нетягиной, ориентируясь на всплески бронирований, отельеры стараются поднимать цены на оставшиеся свободные номера. При этом она отмечает и наличие такого фактора, как отмены броней, они связаны как со сложностями в логистике, так и с опасениями людей, связанными с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских формирований. "Ситуация непредсказуемая, в курортной сфере начиная с 2019 года принципиально отличается каждый год", - резюмировала Нетягина.