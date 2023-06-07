В Вологодской области намерены открыть филиал Ярославского медуниверситета

За счет этого власти региона планируют решить кадровые проблемы в здравоохранении

ТАСС, 7 июня. Филиал Ярославского государственного медицинского университета намерены открыть в Вологодской области для решения кадровой проблемы в здравоохранении. За счет других мер потребность в медицинских кадрах удалось снизить в регионе на 40% с 2018 года, сообщила пресс-служба губернатора.

"Сейчас ведутся переговоры с Ярославским государственным медицинским университетом для того, чтобы открыть на Вологодчине филиал этого вуза и готовить специалистов с высшим медицинским образованием в своем регионе", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном округе Александре Гуцане.

По словам главы региона, потребность в медицинских кадрах с 2018 года удалось снизить на 40% за счет системной работы по программе "Кадры здравоохранения", запущенной в 2013 году. "В Вологодской области сложилось исторически, что на ее территории никогда не было медицинского вуза, поэтому в 2013 году мы начали работу по закреплению молодых врачей за лечебными учреждениями региона. Запустили целевой набор на медицинские специальности. Студентам-целевикам из областного бюджета выплачивается ежемесячная дополнительная стипендия в 4 тыс. рублей. За эти годы мы обучили более тыс. специалистов. После окончания вуза врачи устраиваются на работу в наши больницы и поликлиники", - сказал Кувшинников.

Сейчас в медицинских вузах страны проходят обучение 1 120 студентов и 197 ординаторов. Постоянно увеличиваются и контрольные цифры приема в колледжах Вологодской области, которые готовят специалистов со средним медицинским образованием. По сравнению с 2019 годом количество студентов - будущих медиков увеличилось на 30%. Молодым врачам, которые едут работать в села, выплачиваются "подъемные" в 500 тыс. рублей. Еще одна мера поддержки - доплата в 10 тыс. рублей к зарплате участковым врачам, врачам скорой помощи, по 8 тыс. рублей - фельдшерам скорой помощи в течение первых трех лет после трудоустройства, чтобы специалисты закрепились на территориях. В 2022 году в медицинские организации области трудоустроился 391 молодой специалист, в 2021 году - 366 человек, в 2020-м - 277, сообщил глава региона.

Ежегодно из бюджета области направляется порядка 3 млрд рублей на строительство и ремонт медучреждений, оснащение их оборудованием. В настоящее время ведется строительство поликлиники № 3, нового корпуса поликлиники № 4 в Вологде, подписан контракт на строительство поликлиники № 7 в Череповце. Системная работа позволит решить проблему с медицинскими кадрами, обеспечить доступность и качество медицинской помощи в регионе, сказал Кувшинников.