Эксперт: апрель и май стали засушливыми для Калининградской области за последние 50-60 лет

Тенденция связана с глобальным потеплением

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Самое низкое для весенних месяцев количество осадков за прошедшие 50-60 лет зафиксировано в Калининградской области в апреле и мае 2023 года. Тенденция связана с глобальным потеплением, сообщила ТАСС кандидат географических наук, профессор Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Галина Баринова.

"В весенние месяцы в этом году в апреле и мае, действительно, у нас (в Калининградской области - прим. ТАСС) выпало очень мало осадков - аномально малое количество осадков, которого не было последние 50-60 лет", - сказала Баринова.

Собеседница агентства уточнила, что, например, в мае текущего года в области выпало всего порядка 3 мм осадков при средней месячной норме около 50 мм. "Это привело к недостатку, в первую очередь, влаги в почве, что весьма опасно для сельского хозяйства. Поэтому можно говорить, что в области сейчас почвенная засуха", - отметила ученый.

В связи с глобальным потеплением в области наблюдается постепенное снижение общего количества осадков в весенние месяцы, при том в летние месяцы, в частности в июле, оно увеличивается. Также в регионе растет число дней с экстремальными температурами воздуха. "Расчеты показывают, что количество дней за последние 30 лет с температурой 29,5 градусов тепла на 80% выросло по сравнению с предыдущим тридцатилетием", - сообщила Баринова, добавив, что самые теплые дни в области наблюдаются чаще всего в июле и августе.

Штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Калининградской области в среду объявило штормовое предупреждение из-за отсутствия осадков в регионе. Ранее из-за сухой и жаркой погоды администрация Калининграда ввела в городе особый противопожарный режим, запретив разведение костров и использование мангалов на всех территориях, кроме общепита. В городе также запрещены фейерверки и петарды, использование огня для работ (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

В региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что дожди в области возможны в середине июня.