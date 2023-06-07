7 июня, 12:10

Гидрометцентр сообщил, что жара на юге Западной Сибири начнет спадать в ближайшие дни

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд также отметил, что самая необычная ситуация наблюдается в Иркутской области, где днем жара до плюс 28-31 градуса, но на северо-востоке региона заморозки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новые температурные рекорды зафиксированы в Томске, Новосибирске, Кемерове и Хакасии в среду. Однако в ближайшие дни аномальная жара начнет спадать, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири уже много дней подряд стоит аномальная жара.

"В Томске, Новосибирске, Кемерове, Хакасии фиксируется температура плюс 35-36 градусов. Это рекордные значения за все время наблюдения. Еще завтра в этих регионах будут рекордные значения, затем погода резко изменится. Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще", - сообщил он.

По словам Вильфанда, самая необычная ситуация наблюдается в Иркутской области, где днем жара до плюс 28-31 градуса, но на северо-востоке области заморозки до 3 градусов. "Иркутская область сейчас регион с наиболее вариабельной погодой", - отметил он. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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