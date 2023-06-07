В Новороссийске откроются три новых медучреждения

С открытием новых учреждений жители смогут получить оперативную и качественную квалифицированную медпомощь

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Три новых медицинских учреждения в скором времени откроются в Новороссийске, сообщил в среду журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Открываем офис врача общей практики в Южной Озереевке и два фельдшерско-акушерских пункта - в Северной Озереевке и Васильевке, сейчас они проходят лицензирование и совсем скоро начнут принимать первых пациентов", - сказал Кондратьев.

По его словам, с открытием новых учреждений жители смогут получить оперативную и качественную квалифицированную медпомощь медиков. "Важно, что новые учреждения строили с учетом дальнейшего развития и роста численности населенных пунктов", - отметил губернатор.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, в офисе врача общей практики в Южной Озереевке будут получать медпомощь 1,5 тыс. взрослых, а также 1,4 тыс. детей из поселка и расположенных рядом населенных пунктов.

"Фельдшерско-акушерский пункт в Северной Озереевке построили взамен старого, не соответствующего современным нормам, еще один появится в небольшом селе Васильевка, где раньше не было даже аптеки", - заметили в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что за пять лет в разных районах края построили 159 подобных объектов - это 91 здание врача общей практики и 68 фельдшерско-акушерских пунктов.

В целом на протяжении текущего года власти региона намерены продолжать развитие сети учреждений для оказания первичной медпомощи жителям поселков, хуторов и станиц. "Откроют еще 15 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, также в 2023 году в разных городах и районах Кубани планируют достроить девять поликлиник, шесть из которых - детские", - заключили в пресс-службе.