В Свердловской области специалисты восстановят 30 тыс. га лесов в 2023 году

В департаменте информационной политики региона отметили, что почти 7 тыс. га займут сеянцы сосен и елей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановят более 30 тыс. га лесов в 2023 году в Свердловской области на местах плановых вырубок и площадях, пострадавших от лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Более 30 тыс. га свердловских лесов в этом году будет восстановлено в рамках национального проекта "Экология". Специалисты Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы проведут лесовосстановительные работы на местах плановых вырубок и площадях, пострадавших от лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, почти 7 тыс. га займут сеянцы сосен и елей. Они будут высажены в том числе на местах, где деревья полностью погибли от пожаров. На таких участках лесовосстановление проводится минимум через год после пожаров. "Для оценки санитарного состояния проводятся лесопатологические обследования, в ходе которых устанавливается степень повреждения древостоя. В случае если древостой погиб полностью, то назначается сплошная санитарная рубка, при частичной гибели лесных насаждений санитарная рубка проводится выборочно. Деревья можно высаживать сразу после расчистки и подготовки почвы", - цитируют в департаменте министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Ранее заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий сообщил, что в течение 2022 года в регионах Уральского федерального округа (УрФО) возникло 2,4 тыс. пожаров на площади 600 тыс. га.