В Пермском крае площадь поражения борщевиком земель выросла за год более чем на треть

Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Площадь поражения борщевиком Сосновского земель в Пермском крае составляет 93,6 тыс. га, сообщил министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков в ходе заседания краевого правительства.

В 2022 году площадь засоренных борщевиком земель в Прикамье составляла 59 тыс. га. Таким образом, за год масштабы проблемы увеличились более чем на треть. Как отметил министр, по оценкам ученых, распространение борщевика увеличивается на 10-15% в год.

"География распространения борщевика [в Пермском крае] на сегодняшний день - 93,6 тыс. га, большая часть - это земли сельскохозяйственного назначения. Основная проблема находится в пяти муниципалитетах: Пермь, Пермский район, Добрянский, Нытвенский, Краснокамский округа, там площадь засорения приближается к 30 тыс. га, и там проживает 70% населения [региона]. Поэтому основной приоритет борьбы с борщевиком сосредоточен именно в этих муниципалитетах", - сообщил Носков.

По словам министра, за последние три года - с 2020 по 2022-й - в Прикамье удалось очистить от сорного растения около 5,5 тыс. га земель, то есть площадь обработки составляла порядка 1,8 тыс. га в год. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета за три года было выделено 84,3 млн рублей. В 2023 году в планах властей обработать 5 тыс. 721 га, на что выделено 80,7 млн рублей.

Кроме того, как сообщил Павел Носков, в мае текущего года депутаты законодательного собрания Прикамья приняли закон, увеличивающий штрафы за неуничтожение борщевика. Для частных владельцев земли они составляют от 2 до 5 тыс. рублей (ранее были от 500 рублей до 2 тыс. рублей), для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей (были от 10 до 20 тыс. рублей), для юридических лиц - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей (были от 30 до 50 тыс. рублей).

О борьбе с борщевиком

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России. Соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения, пыльца борщевика опасна для аллергиков - попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани, а сок растения, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию. Семена этого растения несколько десятилетий назад были привезены в Пермский край в качестве сельскохозяйственной культуры, впоследствии же борщевик стал сорняком, который быстро распространяется. При этом процесс устранения этого растения сложный и затратный.

Обработка земель от борщевика Сосновского проводится двумя способами: механическим - многократное скашивание или выкапывание корневой системы растения в течение всего вегетационного периода, и химическим. Второй считается наиболее эффективным, но его невозможно использовать на всех территориях - СанПин запрещает проведение таких обработок над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных учреждений и над водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ. Поскольку борщевик Сосновского крайне неприхотлив, технология требует повторных, а иногда и многократных обработок отдельных территорий.