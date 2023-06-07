В школах Липецкой области создадут секции самбо

Губернатор региона Игорь Артамонов назвал самбо национальным видом спорта, "символизирующим русскую силу"

ЛИПЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Секции по занятию самбо появятся в средних школах Липецкой области. Соответствующее соглашение подписал в среду губернатор региона Игорь Артамонов с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

"Предполагается знакомство школьников с элементами самбо на уроках физкультуры, создание спортивных секций на базе общеобразовательных учреждений, чтобы дети могли заниматься спортом после уроков, проведение совместных мероприятий, направленных на повышение роли физкультуры и спорта в развитии личности, формирование здорового образа жизни", - сказал Артамонов по итогам церемонии подписания документа.

Губернатор назвал самбо национальным видом спорта, "символизирующим русскую силу". "У наших спортсменов есть хорошие достижения в этом виде спорта и единоборствах, мы построили школу Елецкой борьбы, где планируем проводить соревнования, надеемся, что наше соглашение позволит поставить масштабные цели и реализовать их", - продолжил Артамонов. Он уверен, что к занятиям физкультурой и спортом удастся привлечь больше детей, чтобы они были здоровы. "А если из них выйдут еще и чемпионы, мы будем только рады", - заметил Артамонов.

В настоящее время, как отметили в пресс-службе областного правительства, в Липецкой области действует семь отделений самбо, этим видом спорта занимаются около 1,7 тыс. человек.