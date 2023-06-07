Во Владимире открыли первую в регионе умную спортплощадку

Жители также смогут заниматься на тренажерах, получив инструкции с помощью QR-кодов

ВЛАДИМИР, 7 июня. /ТАСС/. Первую во Владимирской области умную спортплощадку с футбольным поле и трибуной, секторами для баскетбола, волейбола, беговыми дорожками открыли в микрорайоне Юрьевец Владимира. Жители также смогут заниматься на тренажерах, получив инструкции с помощью QR-кодов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"В Юрьевце мы открыли первую в области "умную" спортплощадку. Она оборудована Wi-Fi. У каждого спортивного снаряда - табличка с QR-кодом. Отсканировав его смартфоном, получаешь доступ к инструкции по тренировке", - написал Авдеев.

На площадке расположены футбольное поле с искусственным покрытием и трибуной на 100 мест, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки на 100 и 200 м, взрослый и детский комплекты для воркаута, силовые тренажеры. "Для Юрьевца, юного, растущего, развивающегося микрорайона Владимира, где много молодых семей, родителей с детьми, это правильное решение. И здорово, что расположена она у школы - чтобы для новых поколений спорт становился такой же нормой жизни, как учеба", - отметил Авдеев.

Губернатор добавил, что вторая "умная" площадка в регионе откроется летом в Гусь-Хрустальном. А до конца года во Владимире построят еще три аналогичных спортобъекта.