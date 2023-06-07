В Рязани представили выставку, посвященную исследованию Камчатки

В состав экспозиции вошло издание XVIII века "Описания земли Камчатки"

ТАСС, 7 июня. Экспозиция, посвященная академику-географу Степану Крашенинникову, который исследовал полуостров Камчатка, открылась в среду в Музейном центре имени А. И. Солженицына в Рязани. На ней в том числе представлено издание XVIII века "Описания земли Камчатки", сообщили ТАСС в пресс-службе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

"Выставка "Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл" познакомит наших гостей с уникальным фондовым изданием XVIII века "Описание земли Камчатки" Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, студент Академии наук Степан Крашенинников был в составе академического отряда Второй Камчатской экспедиции, которая проходила под руководством офицера русского флота Витуса Беринга. Целью экспедиций было комплексное научное описание российских территорий и определение торговых путей в сопредельные страны.

Итогом десятилетних экспедиционных подвижнических трудов Крашенинников явилась академическая монография "Описание земли Камчатки", увидевшая свет в 1755 году спустя несколько дней после смерти автора. "На нашей выставке вниманию посетителей будут представлены оба тома "Описания земли Камчатки", изданные в России в 1755 году, явившиеся уникальным научным памятником комплексному исследовательскому подходу освоения новых земель", - сообщили в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть издания, иллюстрирующие время, в котором творил С.П. Крашенинников, и тему Камчатки.

Официальной датой присоединения камчатской земли к территории России считается 13 июля 1697 года. В этот день казаки под командованием атамана Владимира Атласова установили православный крест в устье реки Крестовая.