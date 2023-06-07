В Воронеже выбрали победителя конкурса на лучшую скульптуру в честь педагогов региона

Конкурс выиграла работа воронежских скульпторов Юрия Астапченко и Владимира Михеева

ВОРОНЕЖ, 7 июня. /ТАСС/. Конкурс на лучшую скульптуру в честь педагогов региона провели в Воронежской области, победителем конкурса стала работа воронежских скульпторов Юрия Астапченко и Владимира Михеева. Об этом написала в своем Telegram-канале руководитель департамента образования региона Наталья Салогубова.

"Сегодня объявила результаты открытого конкурса на лучший проект скульптурной композиции по установке памятника педагогам Воронежской области <...> Вдвойне радует, что победу одержали наши земляки и талантливые скульпторы Юрий Астапченко и Владимир Михеев, г. Воронеж. Скульптурная композиция авторов будет установлена перед зданием Воронежского института развития образования им. Н. Ф. Бунакова", - написала она.

Салогубова добавила, что второе место в конкурсе занял Александр Сукманов из Оренбурга, третье - Сослан Дзидзоев из Москвы. Скульптурная композиция представляет собой фигуру молодой учительницы на фоне школьной парты и доски с надписью: "Гордость учителя - в ученика".

Ранее власти Воронежской области сообщали, что в регионе в 2023 г. в рамках Года педагога и наставника объявлен конкурс на лучшую скульптурную композицию в честь педагогов региона, победитель получит премию 70 тыс. рублей и право реализовать свой проект, за второе и третье места предусмотрены премии 50 тыс. рублей и 30 тыс. рублей. Скульптура будет установлена возле Воронежского института развития образования имени Николая Бунакова, который на свои средства создал под Воронежем народную школу и основал первый в России самодеятельный крестьянский театр. В настоящее время в регионе насчитывается более 30 тыс. педагогических работников.