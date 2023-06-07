В Мордовии создадут плазмоцентр федерального значения

Региональные власти также решили оснастить республиканскую станцию переливания крови оборудованием на 1,1 млрд рублей

ТАСС, 7 июня. Центр для сбора и хранения плазмы крови создадут в Мордовии, сообщается на сайте правительства республики.

"Мордовия станет частью большого и социально значимого федерального проекта по развитию службы крови. В республике будет создан центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы. Об этом проекте шла речь на совещании у главы Мордовии 7 июня. Артем Здунов подчеркнул, что участие Мордовии в этом проекте было поддержано руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства республики, принято также решение оснастить Мордовскую станцию переливания крови оборудованием на 1,1 млрд рублей.

В условиях санкционного давления агентство разработало концепцию развития заготовки плазмы крови, необходимой для отечественной фармацевтической промышленности. Концепция предполагает наращивание заготовки плазмы к 2024 году до 600 тонн, а к 2030 году - до 1800 тонн. Мордовия вошла в число регионов-участников социального проекта "Агрегатор решений антикризисного управления в сфере донорства крови и костного мозга". Цель проекта - пополнение Федерального регистра, развитие безвозмездного донорства крови и ее компонентов.