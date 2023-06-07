Псковская область к 2027 году привлечет 2,2 млрд рублей частных инвестиций в сферу туризма

В их числе - туристско-спортивный центр "Березовый хутор" около древнего поселка Изборск

ПСКОВ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области в ближайшие четыре года привлекут в развитие сферы регионального туризма более 2,2 млрд рублей частных инвестиций, на эти средства будет создано пять крупных инфраструктурных проектов. В их числе - туристско-спортивный центр "Березовый хутор" около древнего поселка Изборск, который считается местом зарождения российской государственности, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Совет по инвестициям утвердил пять новых проектов по развитию туристической инфраструктуры в регионе. Реализация всех представленных проектов рассчитана до конца 2027 года. За этот период общая сумма инвестированных средств составит свыше 2,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы по итогам заседания совета по инвестициям, которое состоялось в среду под председательством губернатора Михаила Ведерникова

По оценке пресс-службы, развитие имеющихся точек притяжения туристов и появление новых площадок в регионе позволит вывести Псковскую область на еще более высокий конкурентный уровень среди сервисов гостеприимства на Северо-Западе России. Кроме того, ожидается, что на новых площадках в совокупности будет создано более 360 новых рабочих мест.

Большинство проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы, расположатся на территории Печорского района. Там планируется дальнейшее развитие территорий горнолыжного курорта "Мальская долина" в деревне Рогово, открытие туристско-спортивного центра "Березовый хутор" около древнего поселка Изборск, а также строительство парка отдыха на прибрежной территории Лесицкого озера.

"Локации смогут принимать не только гостей, желающих отдохнуть по принципу "все включено", но и любителей мобильного варианта расположения - в гостевых домах, в том числе, модульных, автокемпингах или глэмпингах. Еще одна инициатива направлена на развитие агротуризма", - говорится в сообщении.

Еще один проект - создание многофункционального парка "Волшебная гора" на берегу реки Великой в Пскове. Планируется, что площадка будет включать семейный развлекательный центр, зону аттракционов и территорию экстремального отдыха, а также дополнительные пространства для пеших прогулок, спортивных, деловых и культурных мероприятий.