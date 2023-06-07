В Петербурге начались испытания скоростного катамарана проекта "Котлин"

Проект пассажирского катамарана 04580 "Котлин" разработало петербургское проектно-конструкторское бюро "Форсс Технологии" по заказу "Нева Тревел"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод начал ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной судостроительной корпорации.

"Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК) приступил к ходовым испытаниям скоростного пассажирского катамарана "Форт Кроншлот" проекта 04580 "Котлин", построенного для компании "Нева Тревел" и АНО "Остров фортов". Испытания будут проходить в несколько этапов - в акватории Невы и в водах Ладожского озера. После проведенных мероприятий судно будет передано заказчику", - говорится в сообщении.

Проект пассажирского катамарана 04580 "Котлин" разработало петербургское проектно-конструкторское бюро "Форсс Технологии" по заказу "Нева Тревел". Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов. Они обладают высокими скоростными и мореходными качествами. 32-метровый катамаран сможет перевозить до 152 пассажиров. Размещение предусмотрено в салоне и на открытой части верхней палубы. Максимальная скорость судна составляет 31 узел (около 57 км/ч). По условиям контракта вторая пара катамаранов выйдет на линию в навигацию 2024 года, а третья - в мае 2025 года.

Кроме того, на полях Петербургского международного экономического форума 2022 года между проектом "Остров фортов", компанией "Нева Тревел" и Минпромторгом было подписано соглашение о сотрудничестве, а уже в декабре был подписан контракт также со Средне-Невским судостроительным заводом, по которому будут построены еще четыре новых экскурсионно-прогулочных катамарана проекта "Соммерс". В апреле 2023 года для них были выбраны названия: "Бастион", "Равелин", "Габион", "Капонир" - в честь элементов фортификационных сооружений времен Петра Первого. Суда планируется ввести в эксплуатацию попарно - в 2024 и 2025 годах соответственно. Они не только обеспечат перевозки в акватории фортов Кронштадта, но и будут доставлять пассажиров к полностью изолированным от берега фортам "Кроншлот" и "Император Александр Первый", которые в рамках проекта "Остров фортов" к 2026 году будут отреставрированы и открыты для посещения.