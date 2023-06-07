Почти 40 тонн снега доставят с высоты 2 тыс. м для экстрим-фестиваля в "Розе Хутор"

Участников праздника также ждут выступления кавер-группы, диджеев и велотриал-шоу

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Снежную фигуру для фестиваля экстрима Hot Snow Battle возведут на главной площади "Роза Хутор" при 20-градусной жаре, сообщили в пресс-службе курорта.

"Для создания фигуры, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится около десяти грузовиков со снегом. Его спустят с верхней отметки курорта - с высоты 2320 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Помимо "зимних стартов", на площадке гости смогут попробовать свои силы в слэклайне - хождению по стропе. Участников праздника также ждут выступления кавер-группы, диджеев и велотриал-шоу.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. На курорте работают 19 отелей.