Патриотические объединения создали во всех вузах Хабаровского края

Они проводят выставки, лекции, встречи в формате "Я горжусь героями"

ХАБАРОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Все высшие учебные заведения Хабаровского края в этом году создали патриотические объединения молодежи, сообщил ТАСС начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями министерства образования и науки края Алексей Сундуков.

"Патриотическое объединение создали в Дальневосточном государственном медицинском университете, завершается оформление объединения в институте инфокоммуникаций - филиале Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики", - сказал Сундуков.

Объединения работают также еще в 10 учреждениях. Они были созданы ранее, к настоящему моменту их обновили, пополнив ряды участников. "Таким образом, объединения созданы во всех учреждениях. Они объединили более 1,7 тыс. студентов", - сказал собеседник агентства.

В вузах работают студенческие клубы гражданско-патриотической, правовой, историко-просветительной, добровольческой направленности. Клубы проводят выставки, лекции, встречи в формате "Я горжусь героями", уточнил Сундуков. Также проводятся информационно-познавательные игры по темам Великой Отечественной войны, воссоединения Крыма с Россией, организуются мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны. Участники объединений помогают в проведении всероссийских акций "Георгиевская ленточка", "Окна памяти". В клубах ведется и поисковая работа по сбору исторических материалов для формирования музейных экспозиций, издания историко-мемуарных публикаций.

"Помимо этого, студенты помогают семьям мобилизованных, участникам спецоперации, военнослужащим, находящимся на лечении в военном клиническом госпитале", - сказал Сундуков.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в апреле распорядился создать в вузах Дальнего Востока патриотические объединения студентов. Соответствующее поручение было дано Минобрнауки России и главам регионов Дальнего Востока по итогам совещания по вопросам состояния воспитательно-патриотической работы в вузах. Трутнев акцентировал внимание на том, что работу по воспитанию студентов, молодежи нужно строить вокруг специальной военной операции.