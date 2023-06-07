Калининградские власти намерены ликвидировать все несанкционированные свалки в 2023 году

Особый акцент планируется сделать на уменьшении выбросов с мусорных полигонов

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Все несанкционированные свалки в Калининградской области планируется ликвидировать до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам оперативного совещания в областном правительстве.

"Необходимо предпринять все усилия по ликвидации выявленных и неликвидированных свалок в 2023 году. Прошу ответственных за эту работу в своей части федеральные структуры и муниципальные образования ежеквартально направлять в адрес министерства информацию о принимаемых мерах", - отметил министр природных ресурсов области Олег Ступин, которого цитирует пресс-служба.

В 2022 году в области было ликвидировано 76 свалок. Осталось ликвидировать 33. Минприроды региона преимущественно выявляет несанкционированные свалки на земельных участках общего доступа.

Ранее Ступин заявлял, в области в течение ближайших четырех лет также планируют решить проблему старых свалок. Область ставит перед собой задачу доведения объема сортировки мусора до 20-30%, развития и модернизации мусоросортировочных комплексов.

Особый акцент планируется сделать на уменьшении выбросов с мусорных полигонов. Планируется строительство крупного мусоросортировочного комплекса в районе поселка Корнево. Он, по словам регионального министра, будет одним из самых современных мусоросортировочных комплексов в России и позволит снизить объем захоронений отходов в регионе более чем на 50%.