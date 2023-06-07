В Перми состоялась премьера фильма "Продавец счастливой пиццы"

Картина снята к 300-летию города

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Премьера игрового фильма "Продавец счастливой пиццы" режиссера Алексея Романова состоялась в пермской филармонии "Триумф". Кинокартина снята в рамках проекта "Пермь как фильм", приуроченного к 300-летию Перми, передает корреспондент ТАСС.

"Это эксперимент, мы скрестили документальное и игровое кино и пошли путем инсталлирования реальных людей в игровую ситуацию, нам было интересно, как это может срастись", - рассказал режиссер кинокартины Алексей Романов.

Фильм рассказывает о жизни доставщика пиццы Сани. По словам Романова, фильм основан на реальной истории молодого человека, занимающегося доставкой еды, главному герою достались черты характера и поведение этого человека. Как пояснили авторы проекта, герой попадает в непредвиденные ситуации, зрители видят необычные повороты сюжета. Главные роли в фильме исполняют Алексей Корсуков, известный по сериалу "Территория", Алина Ледовская и Евгения Шишенина, а авторы сценария картины - Алексей Романов и Елена Филимоновых.

Проект "Пермь как фильм" создан "Пермской синематекой" и киностудией "Новый курс" к 300-летию столицы Прикамья. Работа над ним началась еще в 2021 году. За это время пермские кинематографисты сняли 10 кинокартин, девять из которых документальные и одна игровая - "Продавец счастливой пиццы". Показы фильмов кинопроекта начались в Перми 27 мая, до конца сентября жители Перми и гости города смогут увидеть еще восемь кинокартин проекта. Завершающие премьерные показы состоятся в рамках Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана".

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.