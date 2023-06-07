Сенатор предложил придать статус нацпарка Балтийской косе в Калининградской области

Общая протяженность Балтийской косы составляет 65 км, из которых 35 км являются российской территорией

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Территории Балтийской (в Польше Вислинской) косы в Калининградской области необходимо придать статус национального парка для ее сохранения в связи с открытием судоходного канала на польской стороне. С такой инициативой выступил в среду на правительственном часе в Совете Федерации сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"Сегодня в рамках выступления на правительственном часе вице-премьера правительства В. В. Абрамченко поднял вопрос о срочной необходимости организации национального парка на территории Балтийской косы. <...> В текущей ситуации крайне важно уберечь уникальную экосистему от антропогенного влияния и создать национальный парк на российской части Балтийской косы для сохранения биологического многообразия и снижения негативных последствий для акватории Балтийского моря", - написал он в своем телеграм-канале.

Общая протяженность Балтийской косы составляет 65 км, из которых 35 км являются российской территорией. В сентябре 2022 года в Польше состоялось открытие искусственного судоходного канала через косу. Согласно данным из публичных источников, новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединяет Калининградский залив (в Польше Вислинский залив) с Гданьским заливом. В приграничной зоне появился порт со стороны Гданьского залива, судоходный канал со шлюзом и система затворов, а также искусственный остров в заливе площадью 180 га. Глубина и ширина канала позволяет проходить через него судам длиной до 100 м и шириной до 20 м, отметил российский сенатор.

Оценить масштаб негативного воздействия от строительства канала, по его словам, невозможно, поскольку проектная документация при строительстве канала не раскрывалась, результаты оценки экологического воздействия на окружающую среду, проводимой в Европейском союзе, равно как и запланированные мероприятия по компенсации ущерба неизвестны. Существенный ущерб водным биологическим ресурсам могут принести и мероприятия по дноуглублению для обеспечения проектных глубин для осуществления судоходства в районе канала. "Создание искусственного канала по предварительным оценкам уже привело к ущербу в виде деградации пляжей, нарушения маршрутов миграции птиц, уничтожения кормовой базы в результате проведения землечерпаний", - отметил Шендерюк-Жидков, добавив, что этим обусловлена необходимость придания особого статуса этой территории с российской стороны.

О Балтийской косе

Балтийская коса возникла в результате подъема песчаных масс под воздействием морских течений. Первое упоминание в древних хрониках датировано 1190 годом. Населявшие косу люди все время боролись с песком, укрепляя дюны лесными насаждениями. С российской стороны коса отделена от материка судоходным каналом (пролив между косой и Балтийском образовался в 1510 году в результате сильного шторма), сообщение между ней и городом Балтийском осуществляется посредством грузопассажирского парома.

По природным условиям Балтийская коса похожа на Куршскую - такие же пляжи и песчаные дюны, но более бедная растительность. Здесь встречаются редкие виды животных и растений, занесенных в Красную книгу.