Концессионное соглашение о строительстве кампуса в Великом Новгороде заключат в 2023 году

В рамках проекта, помимо жилых помещений, предусмотрены общественные пространства, где студенты смогут проводить свободное время

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Концессионное соглашение в рамках строительства современного университетского кампуса в Великом Новгороде планируют заключить в этом году. Об этом сообщил генеральный директор особой экономической зоны "Новгородская" Артур Аюпов на заседании Совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата.

"В этом году мы планируем подписать концессионное соглашение, в третьем квартале намерены получить кредитное финансирование и закончить разработку проектно-сметной документации. В четвертом квартале - получить разрешение на строительство и начать работы. В целом, если будем двигаться опережающими темпами, то к 2026 году построим кампус", - сказал Артур Аюпов.

Он также отметил важность реализации данного проекта, поскольку кампус является частью Великого Новгорода как города-университета.

"Задача новгородского кампуса в том, что здесь будут готовиться кадры не только для особой экономической зоны "Новгородская", но и в целом для промышленной зоны региона, для кластера микроэлектроники и пищевого кластера, который мы планируем создать на площадке в Ермолино. В кампусе будет проживать 4 тысячи человек, в том числе и преподаватели, выпускники кампуса, которые останутся в экосистеме города и будут трудоустроены в особой экономической зоне и в промышленных зонах", - добавил Артур Аюпов.

В рамках проекта, помимо жилых помещений, предусмотрены общественные пространства, где студенты смогут проводить свободное время. В многофункциональном комплексе будет эксплуатируемая кровля, а также разместятся технопарк, площади для саморазвития, фитнес-клуб, бассейн. На территории кампуса будут фудкорты, парикмахерская, химчистка, стоматология и многое другое.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что сегодня Новгородская область - в числе лучших по реализации проекта по созданию кампуса в стране из регионов второй волны по оценке федеральных экспертов.

"Мы будем стараться начать строительство опережающими темпами и закончить как можно раньше, потребность у региона огромная. Сейчас решаются вопросы пешеходной доступности кампуса, чтобы везде можно было дойти или доехать безопасно. Понимание решения этих вопросов есть. Вдоль железной дороги планируется благоустройство, это будет в принципе университетский парк. Параллельно будут решаться вопросы развития инфраструктуры по основной дороге. По сути, это и есть реализация проекта "Город-университет", точка роста для Великого Новгорода", - подчеркнул Андрей Никитин.

О кампусе

Инициатива по созданию современного университетского кампуса в регионе реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Заявка Новгородской области на строительство современного университетского кампуса была одобрена правительством РФ в декабре прошлого года. Общая стоимость проекта - 10 млрд рублей, включая средства федерального и регионального бюджетов.