Пианист из Москвы победил в международном конкурсе на Ставрополье

Участниками стали более 70 юных пианистов из регионов России и Китайской Народной Республики

ПЯТИГОРСК, 7 июня./ТАСС/. Более 70 юных пианистов стали участниками международного конкурса, который завершился в среду в Пятигорске Ставропольского края. Победу в старшей возрастной группе одержал пианист из Москвы Матвей Орлов, сообщили в Ставропольском государственном театре оперетты.

"Конкурс проходил по трем возрастным группам. В младшей группе Диплом и звание лауреата первой степени присудили Ксении Пимичевой (Пятигорск). В средней возрастной группе Диплом и звание лауреата 1степени - Каминер Даниил (Дзержинский). Старшая возрастная группа Диплом и звание лауреата 1-й степени у Матвея Орлова (Москва)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, итоги XV Международного юношеского конкурса пианистов имени В. И. Сафонова подвели на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. Конкурс начался 1 июня, программа состояла из выступлений симфонического оркестра, мастер-классов и экскурсий. Участниками стали более 70 юных пианистов из регионов России и Китайской Народной Республики.

"Сафоновский конкурс - это настоящий музыкальный праздник. Это площадка для того, чтобы мы показали друг другу все лучшее, что есть в современной музыкальной педагогике, увидели и услышали достижения талантливых юных пианистов и преподавателей фортепиано из разных уголков страны и мира", - отметил глава судейской коллегии, художественный руководитель и генеральный директор Общества им. Фредерика Шопена и Международного конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена в Москве Михаил Александров.