Дети из 10 регионов России поучаствуют в фестивале национальных культур в Новосибирске

Мероприятие пройдет с 10 по 12 июня

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс национальных культур "Дети. Творчество. Дружба" пройдет в Новосибирске с 10 по 12 июня. В нем примут участие дети из 10 регионов России, которые представят национальные танцы, песни и обычаи, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС замминистра культуры Оксана Грегул.

"Национальный дом имени Геннадия Заволокина является организатором детско-юношеского фестиваля-конкурса "Дети. Творчество. Дружба". Проект объединяет лучшие творческие коллективы из разных регионов России, которые представляют палитру оригинальных концертных номеров, которые отражают богатство и разнообразие нашей самобытной страны", - сказала она.

На фестиваль приедут участники из Хакасии, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Иркутской, Мурманской, Томской, Омской областей и шести районов Новосибирской области. Конкурс состоится в Новосибирске в третий раз и пройдет на площадке концертного зала имени Арнольда Каца. На сцене дети будут соревноваться между собой в четырех номинациях - это вокал, традиции и обычаи, танцы и театр мод. Также организаторы фестиваля-конкурса подготовили для участников ознакомительные экскурсии по Новосибирску, мини-путешествие на теплоходе по реке Обь и развлекательные интерактивные программы. В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного искусства, приуроченная к Году педагога и наставника - "Успех учителя - в делах ученика" и мастер-классы.