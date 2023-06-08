IEK GROUP начала выпускать под Тулой импортозамещающую электротехническую продукцию

Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей

ТУЛА, 8 июня. /ТАСС/. Цех по производству электротехнической продукции, в том числе лотков для прокладки кабельных трасс, шинопроводов для подключения силовых трансформаторов, запустили в работу городе Ясногорске Тульской области. Объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей, изделия смогут заменить импортные аналоги, используемые на гражданских объектах, а также на предприятиях в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики, нефтехимии, телекоммуникаций, сообщили ТАСС в пресс-службе компании IEK GROUP.

"IEK GROUP, один из ведущих игроков на российском рынке электротехнической продукции, запустила современный производственный корпус в Ясногорске, Тульской области, площадью 13 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство и оборудование составили 1,3 млрд рублей. Компания ожидает окупить инвестиции уже через четыре года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для реализации проекта Фонд развития промышленности выдал льготный заем в размере 421 млн рублей, Тульское отделение Сбербанка - инвестиционный кредит в размере 231 млн рублей, остальные 648 млн рублей - собственные средства компании.

В новом цехе организован выпуск металлических корпусов для электротехнических шкафов, лотков для прокладки кабельных трасс, аксессуаров к ним, шинопроводов для подключения силовых трансформаторов и другого оборудования. Продукция предназначена как для промышленных предприятий, работающих в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики, нефтехимии, телекоммуникаций, так и для гражданских объектов.

Отмечается, что собственное производство электротехники позволяет обеспечить постоянное наличие продукции на складе, быструю и бесперебойную поставку, а также разрабатывать и изготавливать изделия под заказ с нужными покупателю характеристиками. "Продукция нового цеха сможет заменить европейские аналоги и позволит нам к 2026 году увеличить выручку на 6,7 млрд рублей", - передает пресс-служба слова генерального директора IEK GROUP Андрея Забелина.

IEK GROUP (ООО "ИЭК ХОЛДИНГ") создана в 1999 году, заводы расположены в Ясногорске, Москве, Московской области, Новосибирске и Казани. По данным пресс-службы, в ближайшие два года планируется построить новые площади в Казани, в два раза увеличить мощности производства изделий из пластика методом литья в Ясногорске. Также готовится к открытию производство телекоммуникационного кабеля в Троицке (Москва).